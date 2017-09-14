Про це в інтерв'ю повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.
Дивися повний текст У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар української землі.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:51
У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар...
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Дивися повний текст У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар української землі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59
какая продажа Украины??? давайте мораторий на куплю-продажу однокомнатных квартир...
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