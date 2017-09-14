RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінекономіки повідомили,
скільки буде коштувати гектар...

У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:51

У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

Дивися повний текст У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар української землі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91831
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59

какая продажа Украины??? давайте мораторий на куплю-продажу однокомнатных квартир...
serhiisnisarenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:39

  serhiisnisarenko написав:какая продажа Украины??? давайте мораторий на куплю-продажу однокомнатных квартир...

квартир можно еще настроить, а вот с землей так не получится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7681 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:43

  RomanTik написав:
  serhiisnisarenko написав:какая продажа Украины??? давайте мораторий на куплю-продажу однокомнатных квартир...

квартир можно еще настроить, а вот с землей так не получится.

А куди подінеться ?
Puente
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:30

Куды даже курку не пустять.
Галина441
 
Повідомлень: 47
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 558, 559, 560
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5598 314550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 14:52
Ой+
Скільки можна заробляти в ІТ - аналітика
R2 » Вів 12 лис, 2019 18:08
2 240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 10:57
dengon
Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні...
R2 » Суб 09 лис, 2019 09:24
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 09:24
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15809)
13.11.2019 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.