Про це в інтерв'ю повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.
Дивися повний текст У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар української землі.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:51
У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки повідомили, скільки буде коштувати гектар української землі.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:59
какая продажа Украины??? давайте мораторий на куплю-продажу однокомнатных квартир...
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:39
квартир можно еще настроить, а вот с землей так не получится.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:43
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