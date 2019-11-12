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Коломойський позбувся боргів
перед ПриватБанком на 7,5...

Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:05

Re: Коломойський позбувся боргів перед ПриватБанком на 7,5..

  Ratatui написав:Обновлённые суды сформированы при шоколадном батончике. Это эхо ещё долго будет громыхать.


Узнаю людей старой закалки, валить все на "попередників" :)
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