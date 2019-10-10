Депутати у першому читанні проголосували за проєкт закону №2051-1, який обмежує використання пластикових пакетів.
Дивися повний текст Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів ухвалили у першому читанні.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:36
Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів ухвалили у першому читанні.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:36
бесполезный законопроект для страны где мусор на полигоны вывозят и там хранят все вперемешку
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