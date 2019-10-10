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Законопроект про обмеження
обігу пластикових пакетів...

Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:36

Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати у першому читанні проголосували за проєкт закону №2051-1, який обмежує використання пластикових пакетів.

Дивися повний текст Законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів ухвалили у першому читанні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:36

бесполезный законопроект для страны где мусор на полигоны вывозят и там хранят все вперемешку
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:39

Хороша ідея, але не в нашій країні. Зараз щоби обійти заборону наші виробники почнуть на старих пакетах писати "еко" та "біо" і продавати їх далі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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