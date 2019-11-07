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Україна побила рекорд з імпорту картоплі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
Пропонуємо до обговорення:
У жовтні в Україну було ввезено 92,6 тис. тонн картоплі, це більше, ніж річний обсяг імпорту. Про це повідомила Українська плодоовочева асоціація (УПОА).
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
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