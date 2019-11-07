У жовтні в Україну було ввезено 92,6 тис. тонн картоплі, це більше, ніж річний обсяг імпорту. Про це повідомила Українська плодоовочева асоціація (УПОА).
Дивися повний текст Україна побила рекорд з імпорту картоплі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
Україна побила рекорд з імпорту картоплі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна побила рекорд з імпорту картоплі.
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Тракторист і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|