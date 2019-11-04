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Гончарук про ринок землі: ми
не можемо задовольнити всіх

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:52

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:03

Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:19

  v_golub написав:Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!

верно,ток рылам с тройным гражданством можно всё))
Не буксуй,стремись,учи языки
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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