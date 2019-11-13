Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:52
Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:03
Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:19
верно,ток рылам с тройным гражданством можно всё))
Не буксуй,стремись,учи языки
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.
Все вірно, лише олігархів
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:07
Класс... МОЛОДЦЫ зеПолитики! Потом можно будет , Раше продать Донецкой земельки, потом Луганской. Крым просрали, давайте еще и закон о продаже Украины принимать. Блин почему каждая новая власть приходит и мечтает что-то продать??? одно и тоже. Хотя ЗЕ выделился, ток пришел сразу землю Дерибанить...Молодец малыш, далеко пойдешь!!!
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32
они не смогли даже передать пай в наследство своим детям - что он трындит? Паи можно передавать в дарственную. Паи деда и бабули перешли их младшему сыну. И проблем никаких не возникало.
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