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Гончарук про ринок землі: ми
не можемо задовольнити всіх

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:52

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:03

Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:19

  v_golub написав:Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!

верно,ток рылам с тройным гражданством можно всё))
Не буксуй,стремись,учи языки
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26

  v_golub написав:Ніякої продажі української землі іноземцям, чи особам, афілійованим з іноземцями!

Ну от сформулюйте - чому ? - що від цього зміниться і чим іноземний олігарх гірше нашого власного ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх.

Все вірно, лише олігархів
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:07

Класс... МОЛОДЦЫ зеПолитики! Потом можно будет , Раше продать Донецкой земельки, потом Луганской. Крым просрали, давайте еще и закон о продаже Украины принимать. Блин почему каждая новая власть приходит и мечтает что-то продать??? одно и тоже. Хотя ЗЕ выделился, ток пришел сразу землю Дерибанить...Молодец малыш, далеко пойдешь!!!
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:28

и только по 500 га в одни руки
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32

они не смогли даже передать пай в наследство своим детям - что он трындит? Паи можно передавать в дарственную. Паи деда и бабули перешли их младшему сыну. И проблем никаких не возникало.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:35

Какие условия, оно одно! Покупайте, кто хотите, но под сельское хозяйство. В законе должен был прописан механизм контроля и возврата в госсобственность без компенсаций, если земля используется не по целевому назначению.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:40

  dost1980 написав:Класс... МОЛОДЦЫ зеПолитики! Потом можно будет , Раше продать Донецкой земельки, потом Луганской. Крым просрали, давайте еще и закон о продаже Украины принимать. Блин почему каждая новая власть приходит и мечтает что-то продать??? одно и тоже. Хотя ЗЕ выделился, ток пришел сразу землю Дерибанить...Молодец малыш, далеко пойдешь!!!

А 20 лет до этого, кто мешал ввести рынок земли? Стадион, так стадион!
astatempo
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