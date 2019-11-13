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Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
землю нужно продавать, переводить на рыночные рельсы, у кого есть деньги ее купит, у кого нет отнимется, то что имел, сегодня это нормально, это капитализм. ничего личного, только деньги.
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optyma33
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