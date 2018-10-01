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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
Re: Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
землю нужно продавать, переводить на рыночные рельсы, у кого есть деньги ее купит, у кого нет отнимется, то что имел, сегодня это нормально, это капитализм. ничего личного, только деньги.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:46
Земля никуда не денется.
Другое дело что в насквозь прогнившем коррупционно-олигархическом обществе получат прибыли от открытия рынка земли исключительно чинуши и аграрная мафия.
Простому человеку достанутся лишь копейки (если ещё достанутся)
Тем не менее мораторий на продажу нужно снимать, это задел на будущее Украины.
Теперь уже точно не вернусь
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