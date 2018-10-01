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Гончарук про ринок землі: ми
не можемо задовольнити всіх

Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46

Re: Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх

землю нужно продавать, переводить на рыночные рельсы, у кого есть деньги ее купит, у кого нет отнимется, то что имел, сегодня это нормально, это капитализм. ничего личного, только деньги.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:27

У страны без земли нет будущего
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:46

  blueiceua написав:У страны без земли нет будущего


Земля никуда не денется.

Другое дело что в насквозь прогнившем коррупционно-олигархическом обществе получат прибыли от открытия рынка земли исключительно чинуши и аграрная мафия.
Простому человеку достанутся лишь копейки (если ещё достанутся)

Тем не менее мораторий на продажу нужно снимать, это задел на будущее Украины.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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