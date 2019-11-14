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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:46
Re: Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх
землю нужно продавать, переводить на рыночные рельсы, у кого есть деньги ее купит, у кого нет отнимется, то что имел, сегодня это нормально, это капитализм. ничего личного, только деньги.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:46
Земля никуда не денется.
Другое дело что в насквозь прогнившем коррупционно-олигархическом обществе получат прибыли от открытия рынка земли исключительно чинуши и аграрная мафия.
Простому человеку достанутся лишь копейки (если ещё достанутся)
Тем не менее мораторий на продажу нужно снимать, это задел на будущее Украины.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:17
Shram, может сначала навести порядок в правоохранительных органах? Т.к. с сегодняшней импотентной полицией и культом "активистов" будет процветать отжим особо лакомых кусочков за копейки. Зачем нужно это делать в авральном режиме?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58
Пока нет никаких предпосылок, что хоть одна политическая сила реально намерена навести порядок в стране в общем, и в правоохранительных органах в частности.
Поэтому откладывать снятие моратория на основе этой отговорки можно ещё чуть ли не до бесконечности.
И да, мне тоже не нравится тот авральный режим снятия запрета на продажу земли. Но уж лучше так, чем совсем никак.
Я уже неоднократно писал как я хотел бы увидеть данный процесс -
а)запустить рынок земли в одной-двух отдельных областях, в качестве эксперимента.
б)подождать год-два, посмотреть как пойдёт, выявить ошибки и проблемные места, исправить их, доработать законы.
в)затем далее распространить эксперимент ещё на ещё две-три-четыре области.
г)подождать ещё год-два, исправить ошибки
д)и так далее,до тех пор пока снятие моратория не произойдет по всей Украине.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:55
Shram
Земля очень может даже деться:
- Потерять плодородие земли очень даже просто и из украины получиться сахара, где когда-то тоже были леса, как утверждают ученые;
-К примеру продадут иностранцам а вам покажут табличку - "частная территория" и лично ддля вас она будет потеряна
-как народное достояние - например мои предки и я ее защищали не для того чтобы Зе с кварталом 95 ее продавали;
Список можно продолжать
Как народное достояние.
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