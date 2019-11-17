Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити всіх

Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58

RomanTik написав: Shram, может сначала навести порядок в правоохранительных органах? Т.к. с сегодняшней импотентной полицией и культом "активистов" будет процветать отжим особо лакомых кусочков за копейки. Зачем нужно это делать в авральном режиме? , может сначала навести порядок в правоохранительных органах? Т.к. с сегодняшней импотентной полицией и культом "активистов" будет процветать отжим особо лакомых кусочков за копейки. Зачем нужно это делать в авральном режиме?

Пока нет никаких предпосылок, что хоть одна политическая сила реально намерена навести порядок в стране в общем, и в правоохранительных органах в частности.Поэтому откладывать снятие моратория на основе этой отговорки можно ещё чуть ли не до бесконечности.И да, мне тоже не нравится тот авральный режим снятия запрета на продажу земли. Но уж лучше так, чем совсем никак.Я уже неоднократно писал как я хотел бы увидеть данный процесс -а)запустить рынок земли в одной-двух отдельных областях, в качестве эксперимента.б)подождать год-два, посмотреть как пойдёт, выявить ошибки и проблемные места, исправить их, доработать законы.в)затем далее распространить эксперимент ещё на ещё две-три-четыре области.г)подождать ещё год-два, исправить ошибкид)и так далее,до тех пор пока снятие моратория не произойдет по всей Украине.