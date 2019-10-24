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У Світовому банку пояснили,
як заборона іноземцям...

У Світовому банку пояснили, як заборона іноземцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:56

У Світовому банку пояснили, як заборона іноземцям...

Пропонуємо до обговорення:
У Світовому банку вважають, що заборона іноземцям купувати українську землю зменшить конкуренцію. Разом з тим введення перехідного періоду під час відкриття ринку землі відповідає європейській практиці.

Дивися повний текст У Світовому банку пояснили, як заборона іноземцям купувати землю вплине на економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:17

..ну а кто мешает ввести нечто типа пошлины на покупку земли буржуями?! - на размер разницы в процентных ставках по кредитам, а то и того больше с учетом НЕДОоцененности земли при первоначальной продаже ..?!..
maestro71
 
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