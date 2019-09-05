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Співробітницю Офісу президента
затримали на хабарі в...

Співробітницю Офісу президента затримали на хабарі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32

Співробітницю Офісу президента затримали на хабарі в...

Пропонуємо до обговорення:
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили та затримали за підозрою в отриманні хабара учасників організованого злочинного угруповання, серед яких - співробітниця Офісу президента, повідомила прес-служба НАБУ.

Дивися повний текст Співробітницю Офісу президента затримали на хабарі в $300 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32

Мы зробылы цэ разом (с)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:15

Вы думаете что при Петруччо, она денег не брала? :D
Теперь мы видим кто на словах боролся с коррупцией, а кто на деле.
При ком не щадят даже АП и замминистров, а при ком хабар 10т грн и мешок картошки самое большое преступление.
Чем больше таких задержаний, тем больше шансов у нашей страны и людей на нормальную жизнь.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:30

та там все взяточники. Люди квартиры без газа купили в Буче теперь за подключение взятки требуют, петиции президенту пишут - глухо, у них понимаешь бизнес взяточный
Востаннє редагувалось golllmax в Сер 13 лис, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:32

summacut
Если бы владели информацией,то не писали бы такую чушь.Эта особа работала в ап с 2005г.воровала и всех это устраивало.Поймали только сейчас.Делай вывод.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:35

  sena_2008atp написав:summacut
Если бы владели информацией,то не писали бы такую чушь.Эта особа работала в ап с 2005г.воровала и всех это устраивало.Поймали только сейчас.Делай вывод.


с выводами у порохоботов трудно :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:06

Нафтогаз уже написал,что они понятия не имеют кто она такая? )
finua
 
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