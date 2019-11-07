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Де в Україні відремонтували
найбільше доріг за 2019 рік...

Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:16

Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік...

Пропонуємо до обговорення:
Харківська область отримала найбільший кілометраж відремонтованих автошляхів.

Дивися повний текст Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:16

З такими темпами ремонту дороги швидше розвалюються ніж їх встигають ремонтувати. Ми практично вже вичерпали все те, що нам дісталося із совка, і з кожним роком стає все гірше і гірше :(
v_golub
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