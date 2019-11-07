Харківська область отримала найбільший кілометраж відремонтованих автошляхів.
Дивися повний текст Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:16
Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де в Україні відремонтували найбільше доріг за 2019 рік (інфографіка).
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:16
З такими темпами ремонту дороги швидше розвалюються ніж їх встигають ремонтувати. Ми практично вже вичерпали все те, що нам дісталося із совка, і з кожним роком стає все гірше і гірше :(
|