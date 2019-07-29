У "Київводоканалі" заявили, що українці можуть платити за воду вдвічі, а то й втричі менше.
Дивися повний текст Економія на воді: поради від Київводоканалу.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:28
Економія на воді: поради від Київводоканалу
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Дивися повний текст Економія на воді: поради від Київводоканалу.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:28
Финанс, научитесь уже, наконец:
водоотвод - это кусок трубы
водоотведение - это удаление сточных вод, за которое мы платим
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