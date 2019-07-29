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Економія на воді: поради
від Київводоканалу

Економія на воді: поради від Київводоканалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:28

Економія на воді: поради від Київводоканалу

Пропонуємо до обговорення:
У "Київводоканалі" заявили, що українці можуть платити за воду вдвічі, а то й втричі менше.

Дивися повний текст Економія на воді: поради від Київводоканалу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:28

Финанс, научитесь уже, наконец:

водоотвод - это кусок трубы
водоотведение - это удаление сточных вод, за которое мы платим
bylvklad
 
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