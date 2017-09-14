Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.
Тільки в зрадників можуть бути відносини з оккупантами. Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
А що так малесенький шматочок інтерв"ю тільки опублікували ?
Там дуже цікаві шматки є - і про новий Варшавський договір теж ...
Якщо це все реально його справжні думки - то він стане вигнанцем дуже скоро . Підтримуватимуть його якось хіба явні москвофіли ...
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