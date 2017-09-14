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Коломойський: фінансування з
Росії може замінити кредити МВФ

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.
Тільки в зрадників можуть бути відносини з оккупантами. Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

А що так малесенький шматочок інтерв"ю тільки опублікували ?
Там дуже цікаві шматки є - і про новий Варшавський договір теж ...
Якщо це все реально його справжні думки - то він стане вигнанцем дуже скоро . Підтримуватимуть його якось хіба явні москвофіли ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

Я надеюсь со временем увидеть картину "Коломойский на вилах".
elastix
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:07

Пригожину заплатить надежней будет.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:16

Лютый троллинг :) у многих пригорит :)
Но господин Коломойский - очень умный человек. Интересно, зачем ему было нужно подать именно эти мысли и именно в такой форме.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:17

  OLeksa написав:Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників


Вам мало было эксперимента с 1917 по 1991 год? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

OLeksa написав:кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.


Что мне всегда нравилось, так эта наша практичность, большинство прочитав новость, сразу прокрутило цифру в голове, некоторые подумали, что неплохо, многие подумали, что маловато будет 100 миллиардов долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15

И танки запустить аж до Варшавы? Чувак на статью наговорил, но кто ж его посадит.
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