Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.
Тільки в зрадників можуть бути відносини з оккупантами. Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
А що так малесенький шматочок інтерв"ю тільки опублікували ?
Там дуже цікаві шматки є - і про новий Варшавський договір теж ...
Якщо це все реально його справжні думки - то він стане вигнанцем дуже скоро . Підтримуватимуть його якось хіба явні москвофіли ...
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:16
Лютый троллинг у многих пригорит
Но господин Коломойский - очень умный человек. Интересно, зачем ему было нужно подать именно эти мысли и именно в такой форме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:17
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
Что мне всегда нравилось, так эта наша практичность, большинство прочитав новость, сразу прокрутило цифру в голове, некоторые подумали, что неплохо, многие подумали, что маловато будет 100 миллиардов долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15
И танки запустить аж до Варшавы? Чувак на статью наговорил, но кто ж его посадит.
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