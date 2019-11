Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

Додано: Сер 13 лис, 2019 18:20

“People want peace, a good life, they don’t want to be at war. And you” — America — “are forcing us to be at war, and not even giving us the money for it.”

“You all won’t take us” in the alliance, Mr. Kolomoisky said in the interview, in a conference room at his offices in Kiev. “There’s no use in wasting time on empty talk. Whereas Russia would love to bring us into a new Warsaw Pact.”

Mr. Kolomoisky now insists he still has no love lost for Russia, mentioning the mass famine in the 1930s as one of the tragedies that befell Ukraine because of its association with Moscow. But, he told The Times in a profanity-laced discussion, the West has failed Ukraine, not providing enough money or sufficiently opening its markets.

Instead, he said, the United States is simply using Ukraine to try to weaken its geopolitical rival. “War against Russia,” he said, “to the last Ukrainian.” Rebuilding ties with Russia has become necessary for Ukraine’s economic survival, Mr. Kolomoisky argued. He predicted that the trauma of war will pass.

“We’ll take $100 billion from the Russians. I think they’d love to give it to us today,” Mr. Kolomoisky said. “What’s the fastest way to resolve issues and restore the relationship? Only money.”

Mr. Kolomoisky said that if he were Ukraine’s president, he would proceed with the investigations sought by Mr. Trump. Asked if that risked exposing Ukraine to blowback if a Democrat were to win next year’s presidential election, Mr. Kolomoisky responded: “If they get smart with us, we’ll go to Russia.”

“Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw,” he said. “Your NATO will be soiling its pants and buying Pampers.”

“If I put on glasses and look at myself like the whole rest of the world, I see myself as a monster, as a puppet master, as the master of Zelensky, someone making apocalyptic plans,” Mr. Kolomoisky said. “I can start making this real.”

Показательные места из Интервью Коломойского NYT (оригинал + гуглоперевод):«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.«Вы все не возьмете нас» в альянсе, сказал г-н Коломойский в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве. «Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор».Сейчас г-н Коломойский настаивает на том, что до сих пор не потерял любви к России, упомянув массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал The Times в нецензурной лексике, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. «Война против России, - сказал он, - до последнего украинца». Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, заявил г-н Коломойский. Он предсказал, что травма войны пройдет.«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня », - сказал г-н Коломойский. «Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.Г-н Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он продолжил бы расследование, разыскиваемое г-ном Трампом. На вопрос, не рискует ли это подвергнуть Украину ответному удару, если демократ победит на президентских выборах в следующем году, г-н Коломойский ответил: «Если они умнее нас, мы поедем в Россию».«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы», - сказал он. «Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы».«Если я надеваю очки и смотрю на себя, как на весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, марионеткой, мастером Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы», - сказал г-н Коломойский. «Я могу начать делать это по-настоящему».