Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55
кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.
Тільки в зрадників можуть бути відносини з оккупантами. Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
А що так малесенький шматочок інтерв"ю тільки опублікували ?
Там дуже цікаві шматки є - і про новий Варшавський договір теж ...
Якщо це все реально його справжні думки - то він стане вигнанцем дуже скоро . Підтримуватимуть його якось хіба явні москвофіли ...
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:16
Лютый троллинг у многих пригорит
Но господин Коломойский - очень умный человек. Интересно, зачем ему было нужно подать именно эти мысли и именно в такой форме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:17
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
Что мне всегда нравилось, так эта наша практичность, большинство прочитав новость, сразу прокрутило цифру в голове, некоторые подумали, что неплохо, многие подумали, что маловато будет 100 миллиардов долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15
И танки запустить аж до Варшавы? Чувак на статью наговорил, но кто ж его посадит.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:20
Показательные места из Интервью Коломойского NYT (оригинал + гуглоперевод):
«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.
«Вы все не возьмете нас» в альянсе, сказал г-н Коломойский в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве. «Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор».
Сейчас г-н Коломойский настаивает на том, что до сих пор не потерял любви к России, упомянув массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал The Times в нецензурной лексике, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.
Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. «Война против России, - сказал он, - до последнего украинца». Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, заявил г-н Коломойский. Он предсказал, что травма войны пройдет.
«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня », - сказал г-н Коломойский. «Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.
Г-н Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он продолжил бы расследование, разыскиваемое г-ном Трампом. На вопрос, не рискует ли это подвергнуть Украину ответному удару, если демократ победит на президентских выборах в следующем году, г-н Коломойский ответил: «Если они умнее нас, мы поедем в Россию».
«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы», - сказал он. «Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы».
«Если я надеваю очки и смотрю на себя, как на весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, марионеткой, мастером Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы», - сказал г-н Коломойский. «Я могу начать делать это по-настоящему».
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