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Коломойський: фінансування з
Росії може замінити кредити МВФ

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

Дивися повний текст Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:55

кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.
Тільки в зрадників можуть бути відносини з оккупантами. Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

А що так малесенький шматочок інтерв"ю тільки опублікували ?
Там дуже цікаві шматки є - і про новий Варшавський договір теж ...
Якщо це все реально його справжні думки - то він стане вигнанцем дуже скоро . Підтримуватимуть його якось хіба явні москвофіли ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

Я надеюсь со временем увидеть картину "Коломойский на вилах".
elastix
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:07

Пригожину заплатить надежней будет.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:16

Лютый троллинг :) у многих пригорит :)
Но господин Коломойский - очень умный человек. Интересно, зачем ему было нужно подать именно эти мысли и именно в такой форме.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:17

  OLeksa написав:Пора вводити військовий стан та розстрілювати зрадників


Вам мало было эксперимента с 1917 по 1991 год? :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

OLeksa написав:кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.


Что мне всегда нравилось, так эта наша практичность, большинство прочитав новость, сразу прокрутило цифру в голове, некоторые подумали, что неплохо, многие подумали, что маловато будет 100 миллиардов долларов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:15

И танки запустить аж до Варшавы? Чувак на статью наговорил, но кто ж его посадит.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:20

Показательные места из Интервью Коломойского NYT (оригинал + гуглоперевод):

“People want peace, a good life, they don’t want to be at war. And you” — America — “are forcing us to be at war, and not even giving us the money for it.”

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это.

“You all won’t take us” in the alliance, Mr. Kolomoisky said in the interview, in a conference room at his offices in Kiev. “There’s no use in wasting time on empty talk. Whereas Russia would love to bring us into a new Warsaw Pact.”

«Вы все не возьмете нас» в альянсе, сказал г-н Коломойский в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве. «Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор».

Mr. Kolomoisky now insists he still has no love lost for Russia, mentioning the mass famine in the 1930s as one of the tragedies that befell Ukraine because of its association with Moscow. But, he told The Times in a profanity-laced discussion, the West has failed Ukraine, not providing enough money or sufficiently opening its markets.

Сейчас г-н Коломойский настаивает на том, что до сих пор не потерял любви к России, упомянув массовый голод в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связи с Москвой. Но, как он сказал The Times в нецензурной лексике, Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

Instead, he said, the United States is simply using Ukraine to try to weaken its geopolitical rival. “War against Russia,” he said, “to the last Ukrainian.” Rebuilding ties with Russia has become necessary for Ukraine’s economic survival, Mr. Kolomoisky argued. He predicted that the trauma of war will pass.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. «Война против России, - сказал он, - до последнего украинца». Восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины, заявил г-н Коломойский. Он предсказал, что травма войны пройдет.

“We’ll take $100 billion from the Russians. I think they’d love to give it to us today,” Mr. Kolomoisky said. “What’s the fastest way to resolve issues and restore the relationship? Only money.”

«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня », - сказал г-н Коломойский. «Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.

Mr. Kolomoisky said that if he were Ukraine’s president, he would proceed with the investigations sought by Mr. Trump. Asked if that risked exposing Ukraine to blowback if a Democrat were to win next year’s presidential election, Mr. Kolomoisky responded: “If they get smart with us, we’ll go to Russia.”

Г-н Коломойский сказал, что если бы он был президентом Украины, он продолжил бы расследование, разыскиваемое г-ном Трампом. На вопрос, не рискует ли это подвергнуть Украину ответному удару, если демократ победит на президентских выборах в следующем году, г-н Коломойский ответил: «Если они умнее нас, мы поедем в Россию».

“Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw,” he said. “Your NATO will be soiling its pants and buying Pampers.”

«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы», - сказал он. «Ваше НАТО будет загрязнять свои штаны и покупать памперсы».

“If I put on glasses and look at myself like the whole rest of the world, I see myself as a monster, as a puppet master, as the master of Zelensky, someone making apocalyptic plans,” Mr. Kolomoisky said. “I can start making this real.”

«Если я надеваю очки и смотрю на себя, как на весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, марионеткой, мастером Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы», - сказал г-н Коломойский. «Я могу начать делать это по-настоящему».
https://www.nytimes.com/2019/11/13/worl ... ussia.html
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