Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:47
Надо сначала три лярда отдать, с процентами. Так что про 100 лярдов - это он загнул.
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:34
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
Хехе, а його ще патріотом вважали, мало не рятівником
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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