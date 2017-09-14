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Коломойський: фінансування з
Росії може замінити кредити МВФ

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:47

Надо сначала три лярда отдать, с процентами. Так что про 100 лярдов - это он загнул.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:34

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

Хехе, а його ще патріотом вважали, мало не рятівником ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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