Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:34
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
Хехе, а його ще патріотом вважали, мало не рятівником
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:02
так они же вроде враги? или уже нет? я понимаю что деньги конечно не пахнут. но надо хотябы понять, в какую обувь сегодня нужно обуваться.
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:35
Еще возникает вопрос, откуда взялась цифра именно 100. Почему не 150, не 250 ?
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:50
Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити
Cьогодні почув думку , що це у Коломойського стиль зіштовхнути противників і на цьому виграти щось , але мовляв такий підхід дуже застарілий - ще з 90-х і зараз не пройде ... І противники будуть чекати реакцію офіційного Києва ....
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:03
Вообще смысл интервью звучит как "Америка дай срочно денег, иначе мы продадимся России, и тогда вам будет плохо".
Теперь уже точно не вернусь
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