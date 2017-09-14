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Коломойський: фінансування з
Росії може замінити кредити МВФ

Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:34

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

Хехе, а його ще патріотом вважали, мало не рятівником ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:02

так они же вроде враги? или уже нет? я понимаю что деньги конечно не пахнут. но надо хотябы понять, в какую обувь сегодня нужно обуваться.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:35

  freeze написав:
OLeksa написав:кацапи винні Україні за окупацію Криму та Донбасу не 100 млрд доларів, а значно більше.


Что мне всегда нравилось, так эта наша практичность, большинство прочитав новость, сразу прокрутило цифру в голове, некоторые подумали, что неплохо, многие подумали, что маловато будет 100 миллиардов долларов.


Еще возникает вопрос, откуда взялась цифра именно 100. Почему не 150, не 250 ? :mrgreen:


  elastix написав:Я надеюсь со временем увидеть картину "Коломойский на вилах".

Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:50

Re: Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити

Cьогодні почув думку , що це у Коломойського стиль зіштовхнути противників і на цьому виграти щось , але мовляв такий підхід дуже застарілий - ще з 90-х і зараз не пройде ... І противники будуть чекати реакцію офіційного Києва ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:03

Вообще смысл интервью звучит как "Америка дай срочно денег, иначе мы продадимся России, и тогда вам будет плохо".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:21

Вікно Овертона, читаємо далі
vitaliygoodlife
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