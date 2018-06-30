Затримання її екс-заступника Олександра Писарука Гонтарєва називає початком розправи над командою реформаторів.
Дивися повний текст Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину, яку я знаю.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:20
Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину,...
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Дивися повний текст Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину, яку я знаю.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:20
..можно тогда лишь догадываться, какие "остальные" "честные и порядочные", если загребли "самого-самого" из них по версии ТОП-обнальщицы "семьи"...
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:27
распихивают наши налоги по карманам и заодно то что после них осталось
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