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Гонтарєва про Писарука:
Заарештували найчеснішу людину,...

Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:20

Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину,...

Пропонуємо до обговорення:
Затримання її екс-заступника Олександра Писарука Гонтарєва називає початком розправи над командою реформаторів.

Дивися повний текст Гонтарєва про Писарука: Заарештували найчеснішу людину, яку я знаю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:20

..можно тогда лишь догадываться, какие "остальные" "честные и порядочные", если загребли "самого-самого" из них по версии ТОП-обнальщицы "семьи"...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:27

распихивают наши налоги по карманам и заодно то что после них осталось
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:58

Писарук, Свинарчук и сама гонтарева другие из прошлой команды - одни честные люди если посмотреть публикации
blueiceua
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