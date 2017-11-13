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Лише 10% власників землі
готові її продати - міністр...

Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24

Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська в Facebook.

Дивися повний текст Лише 10% власників землі готові її продати - міністр соцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24

..так надо уточнять все же: "..всего 10% владельцев земли готовы ее продать..".. по СЕГОДНЯШНЕЙ цене..а когда в свободном обороте дадут реальную цену за га, -то КУДА они денутся?!...
maestro71
 
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