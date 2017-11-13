Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська в Facebook.
Дивися повний текст Лише 10% власників землі готові її продати - міністр соцполітики.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24
Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 10% власників землі готові її продати - міністр соцполітики.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24
..так надо уточнять все же: "..всего 10% владельцев земли готовы ее продать..".. по СЕГОДНЯШНЕЙ цене..а когда в свободном обороте дадут реальную цену за га, -то КУДА они денутся?!...
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