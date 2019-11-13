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Лише 10% власників землі
готові її продати - міністр...

Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24

Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська в Facebook.

Дивися повний текст Лише 10% власників землі готові її продати - міністр соцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24

..так надо уточнять все же: "..всего 10% владельцев земли готовы ее продать..".. по СЕГОДНЯШНЕЙ цене..а когда в свободном обороте дадут реальную цену за га, -то КУДА они денутся?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:29

  maestro71 написав:..так надо уточнять все же: "..всего 10% владельцев земли готовы ее продать..".. по СЕГОДНЯШНЕЙ цене..а когда в свободном обороте дадут реальную цену за га, -то КУДА они денутся?!...

Смотрите чтобы не обложили налогом и чтобы не пришлось ее продавать по чем захотят купить, а не по реальным ценам.
Никто не захочет покупать землю лоскутами по полю. Хотят все поле сразу. Что делать если кто то свой пай на поле хочет продать а кто то нет? Заставить, создать условие чтобы сами захотели сдыхаться.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:08

Если участок пересичного приглянется уважаемому человеку, то его владелец сразу получит предложение, от которого нельзя будет отказаться.
Чтобы арендодатель побыстрее созрел для продажи, правительство обложит земельные участки налогом, превышающим арендную плату.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:05

R2
Хіба що 10% від знаймомих самої Юлії Соколовської. Чи це їй вшили в мозок під час навчання в Інституті МВФ.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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