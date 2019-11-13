Лише 10% власників землі готові її продати - міністр...

Додано: Сер 13 лис, 2019 21:08

Если участок пересичного приглянется уважаемому человеку, то его владелец сразу получит предложение, от которого нельзя будет отказаться.

Чтобы арендодатель побыстрее созрел для продажи, правительство обложит земельные участки налогом, превышающим арендную плату.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.