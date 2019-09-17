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Qatar Airways розпродає
квитки на малайзійські курорти

Qatar Airways розпродає квитки на малайзійські курорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:29

Qatar Airways розпродає квитки на малайзійські курорти

Пропонуємо до обговорення:
Qatar Airways розпродає квитки на рейси з Києва на малайзійські курорти Лангкаві і Балі за ціною від €540 в обидва кінці.

Дивися повний текст Qatar Airways розпродає квитки на малайзійські курорти.
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