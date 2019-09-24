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Як українцю отримати візу в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні активно ходять чутки про те, що отримати американську візу вкрай складно
Дивися повний текст Як українцю отримати візу в США
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