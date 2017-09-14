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Скільки доведеться платити за
газ у листопаді споживачам...

Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57

Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам...

Пропонуємо до обговорення:
Найвищу ціну на газ будуть платити споживачі в Миколаєві.

Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам із різних регіонів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57

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fernandeschmelzer78
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