Найвищу ціну на газ будуть платити споживачі в Миколаєві.
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам із різних регіонів.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57
Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам із різних регіонів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:33
Т.е. 3 копейки на одном кубе.
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