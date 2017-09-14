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Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Найвищу ціну на газ будуть платити споживачі в Миколаєві.
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у листопаді споживачам із різних регіонів
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R2
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57
эпоха бедности закончилась
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fernandeschmelzer78
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:33
Потребители, которые воспользовались программой «Газовый запас»:
получат выгоду – более 30 грн на тысяче кубометров.
Т.е. 3 копейки на одном кубе.
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yanyura
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:35
fernandeschmelzer78 ну так ведь Арсе́ний Петро́вич обещал, выполнил.
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optyma33
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:37
yanyura а шо мало? при рыночном капитализме живем) неблагодарные...
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optyma33
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