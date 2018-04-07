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Finance.ua: Украли паспорт
и взяли кредит. Что делать?

Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:10

Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?

Пропонуємо до обговорення:
История одного заемщика
Паспорт – ваш самый главный документ. Он является удостоверением личности и его часто приходится носить с собой. А это – риск. Его можно потерять или, что хуже, его могут украсть. Часто мошенники используют чужие документы для того, чтобы взять кредит и повесить его на другого человека. Мы расскажем, как такое может произойти и что делать в такой ситуации.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

Re: Finance.ua: Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?

D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
История одного заемщика
Паспорт – ваш самый главный документ. Он является удостоверением личности и его часто приходится носить с собой. А это – риск. Его можно потерять или, что хуже, его могут украсть. Часто мошенники используют чужие документы для того, чтобы взять кредит и повесить его на другого человека. Мы расскажем, как такое может произойти и что делать в такой ситуации.

Дивися повний текст Украли паспорт и взяли кредит. Что делать?


Ошибка 404.
Так чем же закончилась эта история, не забудьте рассказать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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