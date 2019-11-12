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Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41
Здравый смысл всё-таки победил коррупцию.
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