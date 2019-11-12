Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41
Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:24
Скоро и по грибы некуда будет сходить. Все выкупят олигархи с заднеприводными из европы . Здравосмысоватые вы наши.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:27
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