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Рада схвалила закон про ринок
землі у першому читанні

Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41

Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.

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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41

Здравый смысл всё-таки победил коррупцию.
lite
 
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Скоро и по грибы некуда будет сходить. Все выкупят олигархи с заднеприводными из европы . Здравосмысоватые вы наши.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:27

  p_a_l написав:Скоро и по грибы некуда будет сходить. Все выкупят олигархи с заднеприводными из европы . Здравосмысоватые вы наши.

А леса это тоже сельхозземля?
lite
 
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