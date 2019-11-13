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Рада схвалила закон про ринок
землі у першому читанні

Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41

Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.

Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41

Здравый смысл всё-таки победил коррупцию.
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:27

  p_a_l написав:Скоро и по грибы некуда будет сходить. Все выкупят олигархи с заднеприводными из европы . Здравосмысоватые вы наши.

А леса это тоже сельхозземля?
lite
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:06

  lite написав:
  p_a_l написав:Скоро и по грибы некуда будет сходить. Все выкупят олигархи с заднеприводными из европы . Здравосмысоватые вы наши.

А леса это тоже сельхозземля?

поджигается лес, потом его вырубают как некондиционный и продают на лесопилки, а земля становится сельхоз.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:13

lite проснись, коррупцию уже как 30 лет назад победили... еще при Кравчуке.
optyma33
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