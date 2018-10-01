Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:41
Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:27
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:06
поджигается лес, потом его вырубают как некондиционный и продают на лесопилки, а земля становится сельхоз.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:13
lite проснись, коррупцию уже как 30 лет назад победили... еще при Кравчуке.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:15
в пределах Украины – 0,5% земель. то есть 200 субъектов могут скупить все 100% земли сельхоз назначения. весело
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:23
Теперь понятно что Зе команда приходила во власть чтобы украсть землю у народа украины не спросив самого народа (не провев референдум).
Кровавые пятницы не за горами.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:46
Зеленые такие же пи...болы как и все предыдущие. Что там Зе втирал при предвыборной компании? Референдум по Донбасу и референдум по земле? Где они?
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:00
RomanTik пофиг про референдум. пдв - вот что тормозит экономику и крутит коррупцию
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:09
optyma33 правда только вчера соска из офиса президента задержана была за вымагание 300 к зелени
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