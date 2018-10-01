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Рада схвалила закон про ринок землі у першому читанні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:12
optyma33 написав:lite
проснись, коррупцию уже как 30 лет назад победили... еще при Кравчуке.
Рекомендуется немного закусывать
azon написав:
в пределах Украины – 0,5% земель. то есть 200 субъектов могут скупить все 100% земли сельхоз назначения. весело
Ну так под эти 200 субъектов всё в основном и рассчитано.
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