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lifecell вносить зміни та
закриває декілька тарифних планів

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
Ratatui
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