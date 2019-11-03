Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
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