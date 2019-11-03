Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08
Гривна дорожает, доллар падает а цены всеравно ростут. Просто украинские толстосумы дождутся второго 1917-го года и будут висеть на фонарях.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:29
Не найдя других аргументов, эти пупсы назвали тариф "звонки всем" - "звонки всем 2019"
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15
Просто поднять на 100% не аргументируя ничем !!! Это только можно Наказать чере антимонопольный комитет и причём очень жёстко !! Ведь курс доллара тут нипричём вообще как нам лапшу вешали !! Это уже начинается преступление и самопроизвол !!!
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:05
Re: lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних пла
убежище для всех страждущих это тримоб и интертелеком - с возможностью заменить оператора без смены номера телефона грех жаловаться на тарифы
1)
2)
Послуга із перенесення мобільного номеру (англ. Mobile Number Portability (MNP)) дозволяє абоненту перейти від іншого оператора в мережу «Інтертелеком» зі збереженням свого улюбленого номеру.
голосуйте рублем
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:20
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:21
Lifecell пытались подкупить новых клиентов с низкими ценами. Я имею 3 оператора vodafone (основной), kyivstar контракт. Киевстар не лучшие условия, но пользуюсь им каждый день, покрытие в Киеве лучше на Позняках. Lifecell пополняю раз в год (тариф жара и 4 безлимита). 4 безлимита уже поднялся с 40 до 60грн. Жара ещё на 60грн, но будет дорожать.
|