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lifecell вносить зміни та
закриває декілька тарифних планів

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.

Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08

Гривна дорожает, доллар падает а цены всеравно ростут. Просто украинские толстосумы дождутся второго 1917-го года и будут висеть на фонарях.
mvvostok
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:26

Да да и мне пришлось 100 выложить за подключение,в чем прикол?
boravaya
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:29

Не найдя других аргументов, эти пупсы назвали тариф "звонки всем" - "звонки всем 2019"
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15

Просто поднять на 100% не аргументируя ничем !!! Это только можно Наказать чере антимонопольный комитет и причём очень жёстко !! Ведь курс доллара тут нипричём вообще как нам лапшу вешали !! Это уже начинается преступление и самопроизвол !!!
misha_ivanov
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:05

Re: lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних пла

убежище для всех страждущих это тримоб и интертелеком - с возможностью заменить оператора без смены номера телефона грех жаловаться на тарифы
1) http://3mob.ua/prices-individual - МЕНЬШЕ 1 грн / день либо вообще без абонплаты
2) https://www.intertelecom.ua/view/tariff/talk25_094 - от 25 грн\месяц


https://services.intertelecom.ua/login/ ... paign=site

Послуга із перенесення мобільного номеру (англ. Mobile Number Portability (MNP)) дозволяє абоненту перейти від іншого оператора в мережу «Інтертелеком» зі збереженням свого улюбленого номеру.

голосуйте рублемЗображення
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:21

сплошной стресс от лайфа постоянная смена тарифов без уведомлений
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:20

  Juna написав:сплошной стресс от лайфа постоянная смена тарифов без уведомлений

Это же, видимо, его абонентов и привлекает? Остальным это только источник новостей. А называть Лайф монополистом - это весьма смело.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:21

Lifecell пытались подкупить новых клиентов с низкими ценами. Я имею 3 оператора vodafone (основной), kyivstar контракт. Киевстар не лучшие условия, но пользуюсь им каждый день, покрытие в Киеве лучше на Позняках. Lifecell пополняю раз в год (тариф жара и 4 безлимита). 4 безлимита уже поднялся с 40 до 60грн. Жара ещё на 60грн, но будет дорожать.
m0951151514
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