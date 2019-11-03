lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

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Додано: Чет 14 лис, 2019 09:00
yama у CDMA тарифы дешевые вовсе не потому, что они такие лояльные к клиентам, у них покрытие никакущее, причем не только в Украине, но и в Европе. Отправляясь в поездку это надо знать
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:07
Re: lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних пла
В целях экономии и настройки под собственные потребности пользуйтесь у Лайфа тарифом Сделай сам.
Набираете себе нужный обьем опций, а не нужные опции идут лесом, получается дешевле всех из большой тройки операторов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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