lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:00
yama у CDMA тарифы дешевые вовсе не потому, что они такие лояльные к клиентам, у них покрытие никакущее, причем не только в Украине, но и в Европе. Отправляясь в поездку это надо знать
Додано: Чет 14 лис, 2019 09:07
Re: lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних пла
В целях экономии и настройки под собственные потребности пользуйтесь у Лайфа тарифом Сделай сам.
Набираете себе нужный обьем опций, а не нужные опции идут лесом, получается дешевле всех из большой тройки операторов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:35
"Сделай сам" давно в архив ушел. А его типа замена -- ХендМейд -- не сильно и интереснее: 80 гривен (против 90 у Водафон) за 4 Гига или за 100 минут (да -- у "фона" их 80). -- 15 поездок на метро за год.
А платить 65 гривен только за безлем в сети lifecell? -- ну такэ -- на любителя... -- за +15 гривен (за 80) -- лучше тот же Семейный тариф подключить -- там еще час звонков на других операторов есть да бесплатные сообщения в месенджерах...
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50
Точно, с января сего года в архиве, но я как бы пользуюсь. Правда написано, что если я дернусь что-то менять, то автоматически попаду на перевод на этот ХендМейд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:52
Re: lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних пла
Головне щоб Зручний не чіпали, а те що з абонкою є зло
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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