Про це повідомляє прес-служба банку.
Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10 млн фунтів стерлінгів.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10
Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10 млн фунтів стерлінгів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10
Сейчас заплачу:
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИ (https://news.finance.ua/ru/news/-/45983 ... v-sude-smi)
Зеленая власть прогнулась под хозяина. Все в восхищении.
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