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Коломойський і Боголюбов
заплатили ПриватБанку понад 10...

Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10

Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба банку.

Дивися повний текст Коломойський і Боголюбов заплатили ПриватБанку понад 10 млн фунтів стерлінгів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:10

Сейчас заплачу:

Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИ (https://news.finance.ua/ru/news/-/45983 ... v-sude-smi)
Зеленая власть прогнулась под хозяина. Все в восхищении.
Подолянин
 
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