В Україні жінки отримують на 21% меншу заробітну плату у порівнянні з чоловіками.
Дивися повний текст В Україні жінки отримують майже на чверть меншу зарплату, ніж чоловіки - Соколовська.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:17
В Україні жінки отримують майже на чверть меншу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні жінки отримують майже на чверть меншу зарплату, ніж чоловіки - Соколовська.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:51
нужно поднять зарплаты женщинам на 25%, нее ... лучше снизить зарплаты мужчинам на 25%. (± пропорции, для критиков математики). сокращение зарплат также положительно скажется на снижении динамики инфляции и положительно скажется на укреплении гривны.
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