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В Україні жінки отримують
майже на чверть меншу...

В Україні жінки отримують майже на чверть меншу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:17

В Україні жінки отримують майже на чверть меншу...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні жінки отримують на 21% меншу заробітну плату у порівнянні з чоловіками.

Дивися повний текст В Україні жінки отримують майже на чверть меншу зарплату, ніж чоловіки - Соколовська.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:17

За одну и туже работу или за разные работы? Плач Ярославны....
svidomyjua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:51

нужно поднять зарплаты женщинам на 25%, нее ... лучше снизить зарплаты мужчинам на 25%. (± пропорции, для критиков математики). сокращение зарплат также положительно скажется на снижении динамики инфляции и положительно скажется на укреплении гривны.
optyma33
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