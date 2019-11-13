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Новий закон не підвищить
вартість української землі -...

Новий закон не підвищить вартість української землі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31

Новий закон не підвищить вартість української землі -...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада дала старт земельній реформі.

Дивися повний текст Новий закон не підвищить вартість української землі - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31

земля даже подешевеет, как и газ дешевел с 2015-2019
optyma33
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